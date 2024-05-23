В Казани многоквартирный дом №23 по улице Горьковское шоссе признан аварийным и подлежащим сносу

Исполнительный комитет Казани признал многоквартирный дом №23 на улице Горьковское шоссе аварийным и подлежащим сносу.

Собственникам жилых помещений в этом доме поручено обеспечить снос здания в шестимесячный срок после принятия постановления. Кроме того, им необходимо будет вывезти строительный мусор после сноса здания.

В случае неисполнения этого поручения в срок до 1 января 2026 года управление жилищной политики исполкома Казани примет меры по расселению жильцов дома в соответствии с законодательством.

После отселения жильцов администрация Кировского и Московского районов Казани должна будет обеспечить безопасность граждан вблизи указанного дома, ограничив их доступ в опасную зону.