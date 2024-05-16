Два многоквартирных дома в Казани признаны аварийными и подлежащими сносу

Фото: Радиф Кашапов

Два многоквартирных дома в Казани по улицам Хасана Туфана и Гудованцева были признаны аварийными и должны быть снесены. Постановление о сносе было утверждено исполкомом Казани.

Рассмотрев заявления собственников, городские власти пришли к заключению, что эти дома являются аварийными. Они не пригодны для проживания и должны быть демонтированы. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 такие здания не могут быть реконструированы и должны быть полностью снесены.

Собственникам жилых помещений в аварийных домах дано указание обеспечить снос зданий в шестимесячный срок после принятия постановления. После сноса они также должны позаботиться о вывозе строительного мусора.

Если собственники не выполнят указание в установленный срок, Управление жилищной политики исполнительного комитета Казани примет меры по расселению жильцов в соответствии с действующим законодательством.



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Рената Валеева