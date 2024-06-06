Стоимость квадратного метра в новостройках Казани достигла 205 000 рублей

Фото: Максим Платонов

Медианная стоимость квадратного метра первичного жилья в городах-миллионниках России увеличилась в среднем на 0,5% за май, об этом «Реальному времени» сообщила «Яндекс Недвижимость». Годовой рост стоимости составил 22,4%.

В Казани стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,3% и достигла 205 000 рублей. За последний год цены на жилье в новостройках Казани выросли на 17%. Средняя полная цена строящейся квартиры в городе также увеличилась и составила 10,2 млн рублей. Это на 2,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 20,1% — по сравнению с прошлым годом.

Лидером роста цен на новостройки в мае стал Омск (+5,7% до 130 000 р/кв.м), на втором месте Нижний Новгород (+3,4% до 184 000 р./кв.м). На третьем месте — Новосибирск (+2,4% до 138 000 р./кв.м).

Замыкают пятерку по росту стоимости квадрата Воронеж (+2,1% до 116 000 р./кв.м) и Красноярск (+1,8% до 144 000 р./кв.м). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В ближайшем квартале мы ожидаем сокращения годового разрыва цен, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости». По его словам, это произойдет за счет коррекции цен на первичном рынке. За последний месяц из шестнадцати миллионников в шести отмечено сокращение стоимости новостроек, еще в пяти рост не превысил 1%.

Миллионниками с самыми дорогими новостройками в мае стали Москва (341 000 р./кв.м), Санкт-Петербург (236 000 р./кв.м), Казань (205 000 р./кв.м), Нижний Новгород (184 000 р./кв.м) и Краснодар (170 000 р./кв.м). Самые доступные новостройки продаются в таких миллионниках, как Самара (101 000 р./кв.м), Воронеж (116 000 р./кв.м) и Челябинск (127 000 р./кв.м).

Рената Валеева