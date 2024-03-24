Помощница директора группы «Пикник» погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в официальной группе коллектива «Пикник» во «ВКонтакте».

Ранее директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский рассказал «Реальному времени», что после теракта в «Крокус Сити Холле» группе не удалось связаться с одним из сотрудников. В том разговоре он уточнил, что речь идет не о музыканте. Также, по его словам, исполнители не были очевидцами трагедии, слышали только хлопки. Музыканты во время теракта не пострадали.

— Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе «Мельница», и в группе «Пикник». Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец, — заявил ранее директор «Пикника» Юрий Чернышевский.

Также Чернышевский рассказал «Газете.Ru» о поисках пропавшего человека и что не может подтвердить информацию о спасении члена команды, который не вышел на связь после теракта в «Крокус Сити Холле».

Отметим, что количество погибших в «Крокус Сити Холле», по данным Минздрава Подмосковья, возросло до 154 человек. Число пострадавших после теракта в «Крокусе» возросло до 152 человек, сообщает МЧС.

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Олег Исаков