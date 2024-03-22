Директор группы «Пикник»: «Не можем связаться с одним из сотрудников»

Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский рассказал «Реальному времени», что после теракта в «Крокус Сити Холле» группе не удается связаться с одним из сотрудников. Он уточнил, что речь идет не о музыканте.

По словам директора, исполнители не были очевидцами трагедии, слышали только хлопки. Музыканты во время теракта не пострадали.

Сегодня в «Крокус Сити Холле» в Москве произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Трагедия произошла во время, когда в здании должен был начаться концерт группы «Пикник».

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Артем Гафаров, Олег Исаков