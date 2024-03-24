Количество погибших в «Крокус Сити Холле» возросло до 154 человек

Количество погибших в «Крокус Сити Холле», по данным Минздрава Подмосковья, возросло до 154 человек.

Пострадавших, по данным МЧС, насчитывается 152 человека.

В пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье на концерте группы «Пикник» началась стрельба, после чего последовала серия взрывов.

Сегодняшний день, 24 марта, по указу президента РФ объявлен в России днем общенационального траура.

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