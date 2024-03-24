Число пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 152 человек
По данным МЧС, при теракте в «Крокус Сити Холле» пострадали 152 человека.
Число погибших составляет 133 человека.
22 марта, по предварительной информации, в 20 часов, в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье на концерте группы «Пикник» началась стрельба, после чего последовала серия взрывов. К вечеру 23 марта ликвидировали открытое горение.
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