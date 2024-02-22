Владимир Путин прибыл из Татарстана в Чувашию

Президент России Владимир Путин прибыл из Татарстана в Чувашию. Он находится в Чебоксарах, сообщает ТАСС.

Последние два дня глава государства провел в Казани. Владимир Путин прибыл в столицу Татарстана накануне. В этот день российский президент провел встречу с зарубежными лидерами, выступил с речью на церемонии «Игр будущего».

Сегодня Путин встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В рамках встречи они открыли по видеосвязи перинатальный центр и дали старт строительству нового научного центра СИБУРа.

Еще российский лидер совершил полет на бомбардировщике Ту-160М и проехал на КАМАЗе до трассы М-12.



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