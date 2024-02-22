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«Можно принимать в состав Вооруженных сил»: Владимир Путин оценил Ту-160М

16:41, 22.02.2024 1

Президент России Владимир Путин заявил, что Ту-160М, на котором он совершил полет, можно принимать в состав Вооруженных сил страны. Его слова передает ТАСС.

— Как я сказал командиру судна, руководству Министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил, — поделился впечатлениями глава государства.

Ту-160М российский президент назвал надежным стратегическим ракетоносцем.

Владимир Путин протестировал сверхзвуковой бомбардировщик, который носит название «Илья Муромец». Время полета составило 30 минут.

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Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:27
    Как же красив Ту-160 на фоне голубого неба! Просто плывущий "Белый лебедь"!
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