Республиканскому фонду «Возрождение» исполнилось 14 лет

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

Ровно 14 лет назад в Татарстане учредили Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры «Возрождение». Соответствующий указ в 2010 году подписал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Возрождение» имеет несколько задач. Фонд занимается популяризацией объектов культурного наследия и содействует созданию научного, культурного, интеллектуального потенциала региона. Еще сотрудники фонда занимаются сохранением и развитием Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» и иных памятников истории и культуры, расположенных в Татарстане.



За годы существования фонд реализовал комплексный проект «Культурное наследие: древний Болгар и остров-град Свияжск». Благодаря работе фонда Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В 2017 году на средства фонда построили Болгарскую исламскую академию. Спустя два года фонд начал реализовывать новый проект. В рамках него в республике начали создавать полилингвальные общеобразовательные комплексы «Адымнар — путь к знаниям и согласию». В образовательных учреждениях изучают предметы на татарском, русском и английском языках.

Например, 1 сентября 2022 года в Татарстане открыли полилингвальный образовательный комплекс в Нижнекамске. Комплекс рассчитан на 1 224 учащихся. В тот же день Минтимер Шаймиев открыл полилингвальную школу «Адымнар» в Альметьевске. Было сформировано 32 класса с 773 учениками.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Год назад первый президент Татарстана озвучил планы построить в Казани новую полилингвальную школу с детским садом. Объект может появиться на портовой территории в Ново-Татарской слободе.



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