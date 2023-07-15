Минтимер Шаймиев анонсировал строительство новой полилингвальной школы с детсадом в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев рассказал в Болгаре о планах построить в Казани новую полилингвальную школу с детским садом. Об этом стало известно «Реальному времени».

Уточняется, что объект может появиться на портовой территории в Ново-Татарской слободе.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В сентябре прошлого года Минтимер Шаймиев открыл полилингвальную школу «Адымнар» в Альметьевске. Было сформировано 32 класса с 773 учениками.



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Айрат Назипов