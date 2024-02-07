Совфед одобрил закон о праве властей регионов запрещать «наливайки»

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому региональные власти имеют право запрещать на территории своих регионов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

Согласно изменениям, регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем. Это право будет распространяться в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Субъектам России дается право вводить требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.



Напомним, 5 декабря законопроект о запрете «наливаек» в жилых дома был принят в первом чтении, 31 января прошел второе. В третьем чтении Госдума приняла его 1 февраля.

В начале ноября Минфин России подготовил проект отрицательного отзыва правительства на законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. В ведомстве объяснили, что такой законопроект создаст административный барьер для бизнесменов, а собрание жильцов, получив право принимать подобные решения, может начать этим злоупотреблять.

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Галия Гарифуллина