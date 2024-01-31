Закон о запрете «наливаек» в жилых домах прошел второе чтение

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственная Дума единогласно приняла во втором чтении законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин.

Законопроект дает право регионам устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков только в ресторанах, барах, кафе, буфетах. Еще им разрешат ограничивать точки продажи алкогольной продукции в местах, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил о многочисленных обращениях от жителей многоквартирных домов, которые страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Ночью эти магазины торгуют алкоголем, обходя нормы закона, подчеркнул он.

скриншот realnoevremya.ru с трансляции

В начале ноября Минфин России подготовил проект отрицательного отзыва правительства на законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. В ведомстве объяснили, что такой законопроект создаст административный барьер для бизнесменов, а собрание жильцов, получив право принимать подобные решения, может начать этим злоупотреблять. При этом регионы могут защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».

В декабре законопроект был принят в первом чтении. Теперь он должен пройти третье чтение.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов