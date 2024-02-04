В Казани прокуратура организовала проверку по факту падения снега с крыши на ребенка
Прокуратура Казани организовала проверку по факту падения снега с крыши на ребенка.
По предварительным данным, инцидент произошел сегодня утром на улице Парковой в Советском районе Казани.
Районная прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о предотвращении чрезвычайных ситуаций и защите населения от схода снега и наледи с крыш. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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