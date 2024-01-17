В Казани убирать снег будут 800 единиц спецтехники

В связи с непогодой и снегопадами в Казани объявили оперативный план «Буран». Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Для уборки снега задействуют 800 единиц спецтехники.

Городские службы работают круглосуточно. За сутки в Казани вывезли более 12 тысяч тонн снега. Ночью на дорогах столицы Татарстана работали 347 единиц спецтехники.

— В дневное время на улицах Казани будут трудиться 674 дорожных рабочих и 357 единиц техники. Для бесперебойной работы при необходимости организуют подвоз питания на маршруты уборки, — заявил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Марсель Ахметзянов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина