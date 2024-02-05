За последние 3 дня в Казани выпало четверть месячной нормы осадков

С первого января в Казани выпало 84 мм осадков. 182% от нормы, в том числе за короткий период с 17 января по 22,49 мм — или месячная норма.

В связи с этим действовал план «Буран». За это время из города было вывезено 630 тысяч тонн снега. Использовалось 12,5 тысячи тонн противогололедных материалов.

С пятницы в Казани выпало 10 мм осадков, предприятия активно посыпали и разметали, очищали дороги, вывозили снег. За последние 3 дня с улиц города было вывезено свыше 100 тысяч тонн снега.

В основном нормализована работа общественного транспорта на магистральных улицах. Сейчас делается упор на второстепенные улицы, внутриквартальные проезды и поселки. Об этом сообщил Игорь Куляжев на деловом понедельнике.

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Нафиса Миннехузина