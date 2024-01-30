Жители казанского жилмассива Левченко пожаловались на заваленную снегом дорогу

Фото: скриншот видео очевидцев от realnoevremya.ru

Жители казанского жилого массива Левченко просят расчистить от снега ведущую в поселок дорогу. Как рассказали «Реальному времени» взволнованные граждане, ежедневно по этому маршруту перемещается большое количество фур.

Из-за того, что практически единственная дорога в поселок оказалась завалена выпавшими осадками, поставщики уже несколько дней не могут доставить продукты в магазины.

По словам местных жителей, полки пустуют не только в небольших ларьках, но и у крупных федеральных ретейлеров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 17 января — начало действия плана «Буран» — с казанских дорог вывезено 430 тысяч тонн снега, а за всю зиму — почти 950 тысяч тонн. Это больше, чем за весь зимний период прошлого года. Только с территории Кировского и Московского районов за последние 12 суток вывезли 67 123 тонны, что соразмерно 300 олимпийским бассейнам.

Также за прошедшую неделю в Казани на штрафстоянку эвакуировали 500 неправильно припаркованных машин. Автомобили мешали уборке снега с городских дорог, что привело к сокращению количества рейсов общественного транспорта.

Обильные снегопады привели к дефициту части продуктов в казанских магазинах. В отдельные моменты загрузка полок падала до критических 60%, но ситуацию удалось нормализовать. В то же время плановый вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) снизился с 95 до 42%.

В целом на сегодняшний день столице Татарстана не хватает тяжелой техники для борьбы с последствиями снежного шторма. В предыдущие годы с территории города за зиму вывозилось 650—900 тысяч тонн снега, в этот раз лишь за несколько дней выпал 1 млн тонн. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин