Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Годом национальных культур и традиций
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Годом национальных культур и традиций в республике. В своем telegram-канале он опубликовал поздравительный ролик.
— С наступившим Новым годом, Годом национальных культур и традиций в Татарстане! — написал Рустам Минниханов.
В опубликованном ролике представители разных национальностей, проживающих в регионе, — татары, русские, башкиры, грузины, афганцы и так далее — говорят на своих языках фразу «Наш дом — Татарстан!».
2023-й Годом национальных культур и традиций в Татарстане Рустам Минниханов объявил в октябре прошлого года, выступая с посланием республиканскому парламенту: «Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России объявляю 2023 год в республике Годом национальных культур и традиций».
«Реальное время» предлагает вспомнить, чему власти Татарстана посвящали предыдущие десять лет:
- 2013-й — Год экологической культуры и охраны окружающей среды;
- 2014-й — Год культуры;
- 2015-й — Год парков и скверов;
- 2016-й — Год водоохранных зон;
- 2017-й — Год экологии и общественных пространств;
- 2018-й — Год Льва Толстого;
- 2019-й — Год рабочих профессий;
- 2020-й — Год 100-летия ТАССР;
- 2021-й — Год родных языков и народного единства;
- 2022-й — Год цифровизации.
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