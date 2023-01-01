Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Годом национальных культур и традиций

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Годом национальных культур и традиций в республике. В своем telegram-канале он опубликовал поздравительный ролик.

— С наступившим Новым годом, Годом национальных культур и традиций в Татарстане! — написал Рустам Минниханов.

В опубликованном ролике представители разных национальностей, проживающих в регионе, — татары, русские, башкиры, грузины, афганцы и так далее — говорят на своих языках фразу «Наш дом — Татарстан!».

2023-й Годом национальных культур и традиций в Татарстане Рустам Минниханов объявил в октябре прошлого года, выступая с посланием республиканскому парламенту: «Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России объявляю 2023 год в республике Годом национальных культур и традиций».



«Реальное время» предлагает вспомнить, чему власти Татарстана посвящали предыдущие десять лет:

2013-й — Год экологической культуры и охраны окружающей среды;

2014-й — Год культуры;

2015-й — Год парков и скверов;

2016-й — Год водоохранных зон;

2017-й — Год экологии и общественных пространств;



2018-й — Год Льва Толстого;

2019-й — Год рабочих профессий;

2020-й — Год 100-летия ТАССР;

2021-й — Год родных языков и народного единства;

2022-й — Год цифровизации.

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Татьяна Демина