Владимир Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил президента Египта ас-Сиси на саммит БРИКС, который пройдет в этом году в Казани.

Напомним, саммит БРИКС состоится в столице Татарстана в октябре этого года. В рамках подготовки к мероприятию в городе проведут капитальный ремонт сразу нескольких объектов. На эти цели из бюджета республики выделено 3,2 млрд рублей.



Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время мероприятия. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также выразил надежду, что его страна официально присоединится к организации на этом предстоящем саммите. В свою очередь пезидент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС — такой ответ глава страны дал в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

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