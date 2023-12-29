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К саммиту БРИКС в Казани отремонтируют спортивные объекты за 3,2 млрд рублей

20:20, 29.12.2023
К саммиту БРИКС в Казани отремонтируют спортивные объекты за 3,2 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани проведут капитальный ремонт сразу нескольких спортивных объектов. На эти цели из бюджета Татарстана выделят 3,2 млрд рублей, выяснило «Реальное время».

Провести капремонт нужно в следующих местах:

  • здания «Федерального спортивно-тренировочного центра по гребным видам спорта» (Хади Такташа, 122) — 969,9 млн;
  • Дворец водных видов спорта (Сибгата Хакима, 70) — 912,9 млн;
  • УСК «Казанская академия тенниса» (Оренбургский тракт, 101) — 830,6 млн;
  • спорткомплекс «Тулпар» (Рауиса Гареева, 80) — 169,3 млн;
  • Центр гимнастики (Сыртлановой, 6) — 139,8 млн;
  • плавательный бассейн «Буревестник» (деревня Универсиады, 33) — 109 млн;
  • комплекс пляжных видов спорта (Сибгата Хакима, 62а) — 91,9 млн.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В некоторых случаях нужно заняться благоустройством территории и купить новую мебель. Работы нужно завершить до 1 декабря 2024 года.

Сегодня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что для Всемирных игр дружбы и Игр БРИКС не нужны новые спортивные объекты. Он добавил, что соревнования пройдут в Казани, и «никакие новые объекты ни для тех, ни для других соревнований не создаются, потому что у нас, наверное, самая современная инфраструктура».

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан Город Казань
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