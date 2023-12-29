К саммиту БРИКС в Казани отремонтируют спортивные объекты за 3,2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани проведут капитальный ремонт сразу нескольких спортивных объектов. На эти цели из бюджета Татарстана выделят 3,2 млрд рублей, выяснило «Реальное время».

Провести капремонт нужно в следующих местах:

здания «Федерального спортивно-тренировочного центра по гребным видам спорта» (Хади Такташа, 122) — 969,9 млн;

Дворец водных видов спорта (Сибгата Хакима, 70) — 912,9 млн;

УСК «Казанская академия тенниса» (Оренбургский тракт, 101) — 830,6 млн;

спорткомплекс «Тулпар» (Рауиса Гареева, 80) — 169,3 млн;

Центр гимнастики (Сыртлановой, 6) — 139,8 млн;

плавательный бассейн «Буревестник» (деревня Универсиады, 33) — 109 млн;

комплекс пляжных видов спорта (Сибгата Хакима, 62а) — 91,9 млн.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В некоторых случаях нужно заняться благоустройством территории и купить новую мебель. Работы нужно завершить до 1 декабря 2024 года.

Сегодня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что для Всемирных игр дружбы и Игр БРИКС не нужны новые спортивные объекты. Он добавил, что соревнования пройдут в Казани, и «никакие новые объекты ни для тех, ни для других соревнований не создаются, потому что у нас, наверное, самая современная инфраструктура».



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Айрат Назипов