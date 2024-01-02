Венесуэла может стать членом БРИКС на саммите в Казани

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду, что его страна официальном присоединится к БРИКС на саммите в России. Его проведут в Казани в этом году.

— На саммите ЮАР Венесуэла была принята в качестве партнера. И я надеюсь, что на следующем российском саммите, с Божьей помощью, Венесуэла присоединится к БРИКС+ в качестве постоянного члена, — сказал он в интервью газете Le Monde diplomatique.

Мадуро назвал БРИКС «будущем для человечества». Венесуэльский лидер считает организацию «сформированной экономической державой».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани. Мероприятие планируют организовать в октябре этого года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов