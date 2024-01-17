Из-за ограничения движения на трассах продукты в магазины Казани будут доставлены с опозданием

В связи с перекрытиями автодорог из-за непогоды продовольственные товары поступят в магазины Казани с большим опозданием. Об этом «Реальному времени» сообщили водители-экспедиторы.

По их словам, продукты питания и другие продовольственные товары будут доставлены в некоторые казанские магазины с большим опозданием. В часть магазинов продукты и вовсе не попадут. Доставку товаров 18 января в некоторые магазины отменили.

Напомним, сегодня с 06.00 на трассе М-12 «Восток» ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой. Временно не было движения на участке 684—836 км (от Канаша до Шали). Заторы удалось устранить только к 13.30. Водителям рекомендовали отложить дальние поездки по трассе М-12 в Татарстане в ближайшие сутки.

С раннего утра 16 января на трассах в Татарстане случился беспрецедентный коллапс из-за непогоды. В шесть вечера на автодороге М-12, а фактически на участке пути Казань — Набережные Челны, пробка растянулась почти на 17 километров. На трассе произошло массовое ДТП, в которое попали более 10 грузовиков. Прокуратура организовала проверку. На участке федеральной автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (подъезд к Самаре) временно ввели ограничение движения всех автомобилей. На трассе М-5 «Урал» в Татарстане с 20.40 и вовсе ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой.

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Галия Гарифуллина