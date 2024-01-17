Пробки на М-12 сохраняются

Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Движение на трассе М-12 «Восток» в Татарстане все еще затруднено, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

По их словам, пробки сохраняются на трассе недалеко от деревни Нижние Яки Мамадышского района Татарстана. Вчера возле этой деревни на М-12 произошло столкновение нескольких автомобилей. Прокуратура организовала проверку.

Напомним, сегодня водителям рекомендовали отложить дальние поездки по трассе М-12 в Татарстане в ближайшие сутки. На ней с 06.00 17 января ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой. В «Автодоре» уточнили, что «временно нет движения по М-12 «Восток» на участке 684—836 км (от Канаша до Шали)».

С раннего утра 16 января на трассах в Татарстане случился беспрецедентный коллапс из-за непогоды. В шесть вечера на автодороге М-12, а фактически на участке пути Казань — Набережные Челны, пробка растянулась почти на 17 километров. На трассе произошло массовое ДТП, в которое попали более 10 грузовиков.

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Галия Гарифуллина