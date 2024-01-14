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Сотрудница Wildberries отравилась дымом при пожаре на петербургском складе

20:38, 14.01.2024

22-летняя сотрудница склада Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом отравилась продуктами горения при пожаре, сообщает RT.

Несмотря на инцидент, ее жизни ничего не угрожает. В компании рассказали, что поддерживают связь с пострадавшей и оказывают ей всю необходимую помощь.

В результате происшествия склад частично пострадал, но данные клиентов не утеряны.

Компания Wildberries намерена в течение двух недель возобновить работу после пожара на складе в Шушарах (Санкт-Петербург). Для этого она откроет новый сортировочный центр в городе. С 15 января маркетплейс планирует начать выплаты компенсаций продавцам, товары которых пострадали во время пожара на складе.

Следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с пожаром.

В Wildberries сообщили, что не могут связаться с 54 своими сотрудниками, работавшими на складе в Санкт-Петербурге, в котором произошел пожар. По словам представителей компании, некоторые из этих сотрудников оставили свои телефоны на складе, спешно покидая его.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля
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