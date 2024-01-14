Wildberries открывает новый сортировочный центр после пожара в Санкт-Петербурге

Компания Wildberries, один из крупнейших российских маркетплейсов, намерена в течение двух недель возобновить работу после пожара на складе в Шушарах (Санкт-Петербург). Для этого она открывает новый сортировочный центр в городе, сообщает «РИА Новости».



Новый центр снизит нагрузку на действующий склад «Уткина заводь». Товары с этого склада будут перенаправлены в другие складские помещения для сортировки и дальнейшей доставки покупателям. Точная дата запуска нового центра, его адрес и другие детали работы пока не разглашаются.



Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Маркетплейс Wildberries обещал компенсировать убытки как покупателям, так и продавцам в связи с пожаром. Товары, которые хранились на этом складе, будут убраны с витрины платформы, а покупателям вернут средства за утерянные заказы. Масштабы ущерба пока уточняются.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту пожара.



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Маргарита Головатенко