Выплаты компенсаций продавцам Wildberries начнутся с 15 января

С 15 января маркетплейс Wildberries планирует начать выплаты компенсаций продавцам, товары которых пострадали во время пожара на складе в Санкт-Петербурге. Компания сообщила об этом RT.



В Wildberries уточнили, что поврежденные товары не попадут к покупателям. Позже в компании отметили, что для определения точной суммы компенсаций, компания сверит данные своих электронных учетных систем и проведет осмотр склада.

Пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге 13 января.

Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту пожара.

Wildberries намерена в течение двух недель возобновить работу после пожара на складе в Шушарах. Для этого она открывает новый сортировочный центр в городе.

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Маргарита Головатенко