Уголовное дело возбудили после пожара на складе Wildberries в Петербурге

Следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с вчерашним пожаром на складе интернет-ретейлера Wildberries в поселке Шушары. Дело было заведено по статье о злоупотреблении полномочиями, сообщает RT.



Ход и результаты расследования лично контролируются главой СК Александром Бастрыкиным. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия и выполняют другие необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что пожар на складе Wildberries начался вечером 13 января и был локализован только к утру следующего дня. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

Компания Wildberries намерена в течение двух недель возобновить работу после пожара на складе в Шушарах (Санкт-Петербург). Для этого она откроет новый сортировочный центр в городе. С 15 января маркетплейс планирует начать выплаты компенсаций продавцам, товары которых пострадали во время пожара на складе.

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Маргарита Головатенко