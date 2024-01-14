Wildberries не смогла связаться с 54 сотрудниками склада в Санкт-Петербурге

Компания Wildberries сообщила, что не может связаться с 54 своими сотрудниками, работавшими на складе в Санкт-Петербурге, в котором произошел пожар.

По словам представителей компании, некоторые из этих сотрудников оставили свои телефоны на складе, спешно покидая его.

Для близких и родных тех, кто работал на складе, Wildberries открыл горячую линию. Обратиться можно по номеру +7-495-775-55-57.

В результате происшествия никто не пострадал, но сам склад полностью уничтожен огнем. Все заказы, которые хранились на этом складе, будут распределены между другими объектами компании.



Компания Wildberries намерена в течение двух недель возобновить работу после пожара на складе в Шушарах (Санкт-Петербург). Для этого она откроет новый сортировочный центр в городе. С 15 января маркетплейс планирует начать выплаты компенсаций продавцам, товары которых пострадали во время пожара на складе.

Следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с пожаром.

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Маргарита Головатенко