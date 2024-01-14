Пожар на складе Wildberries под Петербургом потушен

Открытое горение на складе Wildberries в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.



В настоящий момент специалисты проводят проливку и разборку конструкций, сообщает RT.

Компания Wildberries намерена в течение двух недель возобновить работу после пожара на складе в Шушарах (Санкт-Петербург). Для этого она откроет новый сортировочный центр в городе. С 15 января маркетплейс планирует начать выплаты компенсаций продавцам, товары которых пострадали во время пожара на складе.

Следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с пожаром.

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Маргарита Головатенко