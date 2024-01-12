К концу 2023 года Татарстан имел самую высокую зарплату и самую низкую безработицу в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среднемесячная заработная плата в Татарстане за десять месяцев 2023 года составила 59 525 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го она увеличилась на 18,5%, или 9,3 тысячи рублей (ранее было 50,2 тысячи). С этим показателем республика заняла 1-е место в Приволжском федеральном округе (ПФО), обогнав Пермский край, который выбился в лидеры по итогам самого октября.

Противостояние Татарстана и Пермского края

Пермский край занял второе место по размеру среднемесячной зарплаты в ПФО за январь — октябрь 2023 года — это 58 240 рублей. Топ-3 замкнул Башкортостан — 54 943 рубля. Наименьшая среди 14 регионов Приволжского федерального округа среднемесячная зарплата за тот же промежуток времени зарегистрирована в Мордовии — 44 738 рублей.

При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, зарплата в Мордовии выросла на 15,7%. Как было сказано выше, за тот же период в Татарстане она увеличилась на 18,5%, что на деле не является крупнейшим результатом. По темпу роста республику в ПФО опередили Оренбургская область (+21,1%), Чувашия (+20,6%) и Марий Эл (+19,4%).

В самом октябре 2023 года среднемесячная зарплата работникам в Татарстане составила 62 460 рублей. По ее размеру регион все же уступил Пермскому краю, где она достигла 63 268 рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом, согласно данным Росстата, в Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата по итогам января — октября составила 52 820 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го она выросла на 16,6%. Однако жители ПФО все еще получают на 25% меньше общефедерального уровня. Так, за десять месяцев 2023 года средняя зарплата в России составила 71 тысячу рублей.

Кто и сколько зарабатывает в республике

Согласно данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана, среднемесячная заработная плата за январь — октябрь 2023 года в разрезе отраслей представляет собой следующее:

добыча полезных ископаемых — 94,5 тысячи рублей;

информатизация и связь — 91,9 тысячи рублей;

операции с недвижимым имуществом — 39,7 тысячи рублей;

гостиницы и общественное питание — 36,2 тысячи рублей.

Также осенью член Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике, председатель Федерации профсоюзов республики Елена Кузьмичева рассказала, что в регионе не выполнены целевые показатели по размеру средней зарплаты медицинских работников бюджетной сферы, установленные президентским указом. Так, например, молодые медики в сельской местности зарабатывают до 70 тысяч рублей в месяц, в то время как ежемесячный доход фасовщика может достигать 75 тысяч рублей, а курьера-водителя — 110 тысяч рублей.



realnoevremya.ru/Салават Камалетдинов (архив)

Вместе с тем, согласно исследованию HeadHunter, самыми востребованными в татарстанских компаниях сотрудниками в 2023 году стали менеджеры по продажам. Работодателями в республике было открыто более 26,1 тысячи таких вакансий. Их доля от всех предложений о работе в регионе составила 7,8%. Компании предлагали им 69,6 тысячи рублей в качестве оклада (+9,8 тысячи к прошлому году).

Кроме того, высокий спрос был зафиксирован на продавцов-консультантов и кассиров. Для них было открыто 20,1 тысячи вакансий (6% от общего числа). Искать таких работников стали на 47% чаще. Средний предлагаемый им доход равен 38,9 тысячи рублей (+5,4 тысячи к прошлому году). Высокой была и потребность в водителях — она выросла на 35% по сравнению с 2022 годом. Работодатели открыли для них почти 12 тысяч вакансий (3,6% от общего числа). Водители могут рассчитывать на зарплату, равную 71,6 тысячи рублей (+18 тысяч к прошлому году).

В Татарстане самый низкий уровень безработицы в ПФО



Уже в ноябре 2023 года уровень зарегистрированной безработицы в Татарстане составил 0,2% от численности экономически активного населения. Это был самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы среди 14 регионов ПФО на конец осени зафиксировали в Оренбургской области (0,7%) и в Башкортостане (0,6%). По 0,5% показатель составлял в Мордовии и Чувашии, в Кировской, Пензенской и Самарской областях, по 0,4% — в Марий Эл и Удмуртии, в Пермском крае и Саратовской области. В Ульяновской и Нижегородской областях уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября составил 0,3%. В целом в Приволжском федеральном округе он оценивался в 0,4%.

В том же месяце в Татарстане на учете состояли 4 911 безработных (при количестве заявленных вакансий — 54 336), тогда как месяцем ранее (в октябре) — 5 286.

Тройка лидеров с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы представляла собой следующее: Верхнеуслонский, Нижнекамский районы и Казань. Самый низкий уровень зафиксирован в Кайбицком, Тетюшском и Лаишевском районах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Рейтинг уровня безработицы в республике, по данным на ноябрь 2023 года, выглядел так:

Верхнеуслонский — 0,45%;

Нижнекамский — 0,44%;

Казань — 0,31%;

Агрызский — 0,29%;

Новошешминский — 0,29%;

Тукаевский — 0,25%;

Муслюмовский — 0,24%;

Актанышский — 0,23%;

Дрожжановский — 0,23%;

Бавлинский — 0,23%.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

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Максим Кокунин