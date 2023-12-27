В 2023 году чаще всего работодатели в Татарстане искали менеджеров по продажам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самыми востребованными в татарстанских компаниях сотрудниками в уходящем году стали менеджеры по продажам. Согласно исследованию HeadHunter, работодателями в республике было открыто более 26,1 тысячи таких вакансий.

Доля открытых мест для менеджеров по продажам составляет 7,8% от всех предложений о работе в Татарстане. В 2023 году такие сотрудники стали на 56% востребованее, чем год назад. Компании предлагали им 69,6 тыс. рублей в качестве оклада (+ 9,8 тыс. к прошлому году). Также высокий спрос был зафиксирован на продавцов-консультантов и кассиров. Для них было открыто 20,1 тысячи вакансий (6% от общего числа). Искать таких работников стали на 47% чаще. Средний предлагаемый им доход равен 38,9 тыс. рублей (+5,4 тыс. к прошлому году). Высокой была и потребность в водителях — она выросла на 35% по сравнению с 2022 годом. Работодатели открыли для них почти 12 тысяч вакансий (3,6% от общего числа). Водители могут рассчитывать на зарплату равную 71,6 тыс. руб. (+18 тыс. к прошлому году).

Кроме того, в рейтинг популярных в республике специалистов вошли бухгалтеры (2,8% от всех вакансий), операторы call-центра (2%), повар (1,9%), слесари и сантехники (1,9%), инженер-конструкторы (1,9%) упаковщики и комплектовщики (1,8%), администраторы (1,8%), кладовщики (1,7%), курьеры (1,7%), врачи (1,7%), разнорабочие (1,7%), программисты (1,6%).

Напомним, 2023 год Татарстан завершает с рекордно низкой безработицей в регионе. С одной стороны, это прекрасный итог: безработных в республике ничтожно мало, с другой — для экономики и ее дальнейшего развития это плохо: на рынке дефицит кадров, особенно острый в производстве, строительстве и ретейле. В будущем году такое положение вещей продолжит тормозить развитие республиканской экономики и станет причиной головной боли для руководства региона. Что делать Татарстану — переманивать кадры у соседей, удерживать талантливую молодежь на местах или привлекать мигрантов, попыталась разобраться аналитическая служба «Реального времени».

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Галия Гарифуллина