Среднемесячная зарплата в Татарстане за 10 месяцев 2023 года составила 59,5 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата в Татарстане за январь — октябрь 2023 года составила 59,5 тысячи рублей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го она увеличилась на 18,53%, или 9,3 тысячи рублей (ранее было 50,2 тысячи). Об этом стало известно на коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Только в январе прошлого года размер средней зарплаты в регионе достиг 53,6 тысячи рублей, увеличившись на 15,77% по сравнению с тем же месяцем в 2022-м, когда она достигала 46,3 тысячи рублей.



Согласно данным Минтруда РТ, среднемесячная заработная плата в разрезе отраслей представляет собой следующее:

добыча полезных ископаемых — 94,5 тысячи рублей;

информатизация и связь — 91,9 тысячи рублей;

операции с недвижимым имуществом — 39,7 тысячи рублей;

гостиницы и общественное питание — 36,2 тысячи рублей.

При этом в 2024 году Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) достиг 19 242 рублей, а минимальная заработная плата (МЗП) для внебюджетного сектора — 22 020 рублей.

realnoevremya.ru

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Максим Кокунин