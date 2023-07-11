Максимальная зарплата курьеров-водителей в Казани доходит до 110 тысяч рублей в месяц

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В июне этого года вакансий для курьеров по России стало больше на 10%, по сравнению с маем. За полгода спрос на работников служб доставки практически не изменился (минус 2%), выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

В Казани средняя рыночная заработная плата курьеров на самокате, пеших или на велосипеде за год выросла до 42 тыс. рублей.

Максимально же такие курьеры могут получать до 75 тыс. руб., что на 5 тыс. руб. больше, чем в 2022 году (также +25 тыс. руб. и +38 тыс. руб. к 2021 году и 2020 году, соответственно).

Увеличилась и зарплата и водителей-курьеров в городе на 7 тыс. рублей и сейчас составляет в среднем 62 тыс. рублей (в 2021 году — 48 тыс. руб., а в 2020 — 37 тыс. руб.).



Максимальные же зарплаты курьеров на автомобилях в Казани могут достигать 110 тыс. рублей.

Это на 18 тыс. руб. больше, чем в 2022 году. В 2021 году зарплатный максимум у курьеров был 87 тыс. руб., а в 2020-м — 57 тыс. руб.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Медианные зарплаты пеших курьеров/курьеров на велосипеде/самокате по городам-миллионникам в среднем выросли за год на 11%, водителей-курьеров — на 8%.

Также в топ отраслей с наиболее высоким спросом на персонал по итогам июня вошли ретейл, промышленность и строительство. В сфере розничной торговли среди наиболее востребованных линейных позиций — продавцы, кассиры и администраторы магазинов. В промышленности и строительстве наиболее высок спрос на «синие воротнички». В топ-5 сфер с наибольшим числом вакансий в июне также вошли IT и транспортная отрасль.



82% самозанятых курьеров считают, что работа в брендированной форме заказчика накладывает на них дополнительные обязательства. Согласно исследованию, каждый второй курьер — партнер популярной компании уверен, что должен получать премию до 25 тысяч рублей в месяц за ношение брендированной формы или символики компании.

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Илина Хакимова