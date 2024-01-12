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Средняя зарплата в России составляет 71 тысячу рублей — в ПФО 53 тысячи

11:13, 12.01.2024

Средняя зарплата в России составила 71 тысячу рублей. Жители ПФО получают на 25% меньше — показатель составляет 53 тысячи рублей, заявила глава Минтрудсоцзащиты Татарстана Эльвира Зарипова на коллегии ведомства.

Татарстан занимает первое место в ПФО по уровню заработной платы — она выросла до 60 тысяч рублей. Следом идут Пермский край (58 тысяч) и Башкортостан (55 тысяч).

Больше всего получают специалисты в отрасли добычи полезных ископаемых и в сфере информатизации и связи. Низкие зарплаты наблюдаются в сфере недвижимости и общественного питания.

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Экономика Татарстан
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