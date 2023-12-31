Режиссер и сценарист «Слова пацана» обсудили второй сезон сериала

Фото: realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников намекнул, что продюсеры обсуждают второй сезон проекта, сообщает «Газета.ру».



— Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон, — гласит подпись под совместным снимком в Instagram* (принадлежит Meta*).

Сериал начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Создатели сериала переснимали финал, чтобы сделать его острее. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение неоднократно высказывали представители власти. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не собирается смотреть сериал. Он считает, что подобные фильмы не соответствуют политике, которую проводят власти регионов и руководство России. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков считает, что сериал не романтизирует преступные группировки.

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

Книга журналиста и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», которая стала основой сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», вошла в число самых популярных в нон-фикшн сегменте на «Литрес» в 2023 году. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова размышляла о реакциях на выход сериала и последующем росте продаж книги.

Восемь из десяти смотревших сериал (80%) отметили, что он им понравился, и только 16% дали ему негативную оценку. Примерно в такой же пропорции разделились мнения по поводу запрета сериала: 82% смотревших сериал россиян выступили против запрета, а 13% считают, что его лучше запретить, так как он может пагубно влиять на молодежь.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Маргарита Головатенко