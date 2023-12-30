Россия запросила заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия запросила на 23.00 мск 30 декабря проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.



— Заседание СБ по Белгороду мы запросили на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) сегодня, 30 декабря. Потребовали также присутствия постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители, — написал он в telegram-канале.

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Маргарита Головатенко