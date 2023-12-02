Площадь пожара на челнинском авторынке «Гараж-500» достигла 6,8 тысячи «квадратов»
Площадь пожара на авторынке «Гараж-500» в Набережных Челнах достигла 6,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.
К тушению пожара привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники.
ГУ МЧС России по Татарстану сообщало, что в помещениях авторынка большая горячая нагрузка. Информация о возгорании кровли торговых павильонов появилась 2 декабря в 18.37.
Напомним, прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту пожара на авторынке «Гараж-500». На место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко.
Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, после чего даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым