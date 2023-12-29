Казанский мост «Миллениум» закроют на два часа ночью 31 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мост «Миллениум» в Казани временно закроют ночью 31 декабря. Строители перекроют участок в направлении движения транспорта в сторону улицы Вишневского, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничения будут действовать с 0.00 до 2.00. Это связано с проведением ремонтных работ.

Напомним, направление движение от ул. Фатыха Амирхана в сторону ул. Вишневского на мосту «Миллениум» — 840,965 погонного метра — отремонтировали летом 2023 года: приступили к работам в первой половине июня — завершили ко Дню города и республики, 30 августа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

После ремонта одной половины моста возникли вопросы по другой. Власти заявляли, что решение примут в 2024 году. Возможно, сроки перенесли на этот год из-за предстоящего саммита БРИКС, который Казань примет в следующем году.

Букву «М», возвышающуюся над проезжей частью моста, покрасили лишь частично — над отремонтированной половиной. Из-за покраски горожане массово жаловались на порчу автомобилей, стоявших под объектом, из-за чего пришлось перекрыть участок от места пересечения улиц Подлужной и Толстого до «Миллениума». Вторую половину буквы «М» обещают покрасить в следующем году «при выделении соответствующего финансирования.



В декабре стало известно, что вторую половину «Миллениума» отремонтируют за 633,1 млн рублей. Работами займется ООО «Волга-Автодор».

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Айрат Назипов