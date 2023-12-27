Казань потратит на восстановление работы иллюминации главной елки 12,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет внешнего благоустройства Казани выделил 12,5 млн рублей на восстановление работоспособности новогодних инсталляций «Ель» и «Шатер» — иллюминации центральной елки города. Средства выделили из городского бюджета.

От исполнителя потребовали восстановить работу светодиодной гирлянды, декодера, предназначенного для нормативной работы светодиодных лент, а также управляемого модуля. Завершить оказание услуги, согласно проекту контракта, требуется до 30 июня 2024 года.



Место работ — территория возле Центра семьи «Казан». Их цель — придание городу праздничного новогоднего облика, повышение уровня благоустройства в новогодние праздники на территории перед «Чашей», установка новогодней ели и световой инсталляции «Шатер».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, главную елку Казани открыли 26 декабря. На новогоднее оформление территории перед Центром семьи «Казан» из бюджета столицы Татарстана потратили 15 млн рублей.



На открытие центральной елки Казани потратили чуть более 2 млн рублей. Она будет работать у «Чаши» до старого Нового года, который отмечается в ночь с 13 на 14 января.



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Татьяна Демина