«Мусорные горы» накроют саркофагом: полигон «Самосырово» готов ко второму этапу рекультивации

На полигоне ТКО «Самосырово» с опережением сроков почти закончен первый, подготовительный этап рекультивации Самосыровского полигона ТБО. Объект представляет собой два 30-метровых холма, состоящих фактически из полутора миллионов кубометров спрессованного мусора. Напомним, в отличие от Самосыровской свалки (еще одна «мусорная гора», которая высится по соседству), здесь реализовывается проект активной, а не пассивной дегазации. Жаловаться на запах с Самосыровского полигона ТКО жители окрестных поселков перестанут в 2023 году, когда будет реализован 872-миллионный проект рекультивации, «мусорные горы» накроют саркофагом из геомембраны, а из свалочного газа начнет вырабатываться электроэнергия.
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