За год заработные предложения в России увеличились в среднем на 12%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первые десять месяцев текущего года рост среднего ежемесячного дохода, который готовы обеспечить персоналу российские работодатели, составил 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Больше всего выросли предлагаемые зарплаты в таких профессиональных сферах, как образование и культура, государственная служба (20,1%), бизнес-услуги (20%). Также работодатели стали предлагать на 16,5% больше студентам, которые проходят стажировку.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также аналитики отмечают, что в течение последних трех лет увеличивается число вакансий с предлагаемой зарплатой более 100 тысяч рублей. В прошлом году прирост составил 17,3% к 2021-му, в этом году — 31,8% к 2022-му. Кроме того, доля таких открытых рабочих мест два года назад составляла 11%, год назад — 14,9%, а в сейчас — 21,2%. Больше всего вакансий для соискателей, которые могут рассчитывать на такой доход, стали открывать в сферах транспорта и строительства (+17 процентных пунктов). Вторую и третью строчки рейтинга заняли работа для студентов/стажировка (+16,9 процентного пункта) и производство и агропром (+16,3 процентного пункта).

Напомним, в ноябре текущего года размер средних зарплатных ожиданий татарстанцев оказался на 3 тысячи рублей больше предлагаемого работодателями ежемесячного дохода. Средние предлагаемые зарплаты в Татарстане составили 50,2 тысячи рублей в месяц. Кандидаты же хотели бы получать в среднем 53,2 тысячи.

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Галия Гарифуллина