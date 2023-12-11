В Татарстане ожидаемая соискателями зарплата превысила предлагаемую на три тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ноябре текущего года размер средних зарплатных ожиданий татарстанцев оказался оказался на 3 тысячи рублей больше предлагаемого работодателями ежемесячного дохода. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter.

Средние предлагаемые зарплаты в Татарстане составили 50,2 тысячи рублей в месяц. Кандидаты же хотели бы получать в среднем 53,2 тысячи.

Наибольший разрыв между предлагаемым компаниями и желанным сотрудниками доходом был зафиксирован в таких профессиональных сферах, как «Безопасность», «Высший и средний менеджмент», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Закупки», «Строительство и недвижимость». Разница составила почти 15 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напротив, совпали предлагаемый доход и заработная планка сотрудников в сегменте «Розничная торговля»: они составили 42,6 тысячи. Зарплата, которую готовы были выплачивать компании, превысила ожидания соискателей лишь в трех сегментах. Ими стали «Транспорт, логистика, перевозки» (на 7,2 тысячи), «Административный персонал» (на 5,5 тысячи) и «Домашний, обслуживающий персонал» (на 4 тысячи рублей).

Напомним, осенью этого года казанские работодатели стали предлагать персоналу больший доход. В среднем компании были готовы выплачивать сотрудникам на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существеннее всего вырос доход домашнего персонала: в прошлом году работники этой сферы могли рассчитывать в среднем на 34 тысячи рублей, в этом — на 48,6 тысячи (+43%).

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Галия Гарифуллина