В Татарстане потребность в кадрах составляет около 54 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Потребность Татарстана в кадрах оценивается примерно в 54 тысячи человек, по данным Росстата на октябрь. В прошлом году предприятиям было нужно 42,3 тысячи сотрудников, сообщает «РБК Татарстан».



Уровень зарегистрированной безработицы в Татарстане составил в октябре 0,3%, что на 0,1% меньше, чем год назад. Всего по состоянию на конец месяца число безработных достигло 6,3 тыс. человек, а общий объем рабочей силы превысил 2 млн человек.

В России уровень безработицы среди населения от 15 лет находится на историческом минимуме и составляет 2,9%. Численность безработных в октябре текущего года составила 2,2 млн человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что стране к 2030 году потребуется дополнительно 2 млн работников. По ее словам, нехватка кадров может наблюдаться в сфере обрабатывающего производства, а также на транспорте и в логистике.



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Маргарита Головатенко