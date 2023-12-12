Елабужский музей-заповедник примет более миллиона туристов по итогам года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Елабужский государственный музей-заповедник готовится побить рекорд посещаемости в 2023 году. Уже в декабре учреждение может посетить миллионный турист, сообщила генеральный директор комплекса Гульзада Руденко.

— За 11 месяцев текущего года наши объекты в Елабуге посетили 966 104 человека из 59 городов России и 8 стран зарубежья. До конца 2023 года мы планируем принять еще 40 000 туристов. И мы приложим к этому все усилия, — приводит ее слова Ассоциация туроператоров России.

Чаще всего в этом году Елабугу посещали туристы из Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани и Волгограда, сообщила она.

В 2020 году Елабужский государственный музей-заповедник запустил видеопроект «Елабужские легенды» на Youtube. Это серия видеороликов, созданных на основе работ участников международного арт-симпозиума по современному искусству и республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин».

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Айрат Назипов