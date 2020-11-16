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Музей-заповедник в Елабуге запустил новый видеопроект на Youtube

22:54, 16.11.2020
Музей-заповедник в Елабуге запустил новый видеопроект на Youtube
Фото: mincult.tatarstan.ru

Елабужский государственный музей-заповедник запустил новый видеопроект «Елабужские легенды» на Youtube. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Татарстана.

Видеопроект «Елабужские легенды» — это серия видеороликов, созданных на основе работ участников международного арт-симпозиума по современному искусству и республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин», сообщает ведомство.

Цикл «Елабужские легенды» создан творческой группой Елабужского государственного музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что в Татарстане может появиться мультимедийный музей истории казачества.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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