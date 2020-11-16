Музей-заповедник в Елабуге запустил новый видеопроект на Youtube
Елабужский государственный музей-заповедник запустил новый видеопроект «Елабужские легенды» на Youtube. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Татарстана.
Видеопроект «Елабужские легенды» — это серия видеороликов, созданных на основе работ участников международного арт-симпозиума по современному искусству и республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин», сообщает ведомство.
Цикл «Елабужские легенды» создан творческой группой Елабужского государственного музея-заповедника.
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