Белый дом указал на отсутствие «волшебного горшочка с финансами» для Украины
К концу года у США закончатся деньги, выделенные на помощь Украине. Об этом в письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, пишет Bloomberg.
— Не существует волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги — и почти нет времени, — сказано в письме.
По мнению Янг, бездействие Конгресса может поставить Украину «под угрозу на поле боля». Также представитель Белого дома считает, что эта ситуация позволит России одержать военную победу.
В конце сентября американский президент США подписал закон о продлении финансирования федерального правительства Америки до 17 ноября, в который не была включена помощь Украине. Проект бюджета рассчитан на 45 дней.
До этого палата представителей американского Конгресса отклонила поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которые предусматривали сокращение помощи Киеву.
Позднее стало известно, что власти США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования. Как позднее уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, денег, которые остались у американской администрации для помощи Украине, хватит примерно на 2 месяца.
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