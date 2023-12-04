Белый дом указал на отсутствие «волшебного горшочка с финансами» для Украины

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

К концу года у США закончатся деньги, выделенные на помощь Украине. Об этом в письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, пишет Bloomberg.

— Не существует волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги — и почти нет времени, — сказано в письме.

По мнению Янг, бездействие Конгресса может поставить Украину «под угрозу на поле боля». Также представитель Белого дома считает, что эта ситуация позволит России одержать военную победу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце сентября американский президент США подписал закон о продлении финансирования федерального правительства Америки до 17 ноября, в который не была включена помощь Украине. Проект бюджета рассчитан на 45 дней.

До этого палата представителей американского Конгресса отклонила поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которые предусматривали сокращение помощи Киеву.

Позднее стало известно, что власти США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования. Как позднее уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, денег, которые остались у американской администрации для помощи Украине, хватит примерно на 2 месяца.



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Айрат Назипов