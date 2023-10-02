США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Власти США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента Мэттью Миллера.

— Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности, — сказал он журналистам.

скриншот realnoevremya.ru из видео U.S. Department of State/YouTube.com

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства Америки до 17 ноября, в который не была включена помощь Украине. Проект бюджета рассчитан на 45 дней.

До этого Палата представителей Конгресса США отклонила поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которые предусматривали сокращение американской помощи Украине.



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Айрат Назипов