Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства Америки до 17 ноября, в который не была включена помощь Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.



Ранее в заявлении о проекте подчеркивалось, что США «ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была приостановлена». Глава государства призывал спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти (республиканец, от штата Калифорния) в ближайшее время добиться одобрения инициативы о предоставлении дополнительной помощи Киеву.

По данным портала Punchbowl News, госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее указывали, что поддержка Украины в конфликте с Россией невозможна без дополнительного финансирования.

На этой неделе Палата представителей Конгресса США отклонила поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которые предусматривали сокращение американской помощи Украине.

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Маргарита Головатенко