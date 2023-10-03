Белый дом: денег на поддержку Украины хватит на пару месяцев

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Денег, которые остались у американской администрации для помощи Украине, хватит примерно на два месяца. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Возможно, речь может идти о паре месяцев или около того, — сказал он журналистам.

Кирби подчеркнул, что администрация США добивается от Конгресса дополнительного финансирования для помощи Украине.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства Америки до 17 ноября, в который не была включена помощь Украине. Проект бюджета рассчитан на 45 дней.

До этого Палата представителей американского Конгресса отклонила поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которые предусматривали сокращение помощи Киеву.

Накануне стало известно, что власти США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования.

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Айрат Назипов