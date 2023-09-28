В США не приняли предложения по сокращению помощи Украине

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Палата представителей Конгресса США отклонила поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которые предусматривали сокращение американской помощи Украине.

Республиканец Мэтт Гетц пытался добиться полного прекращения выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву, однако поправку поддержали только 93 члена нижней палаты Конгресса, 339 же проголосовали против нее.

Также палата представителей не поддержала еще одну поправку, внесенную Гетцем, которая запрещала бы использование средств для передачи кассетных боеприпасов: 269 голосов «против» и 160 «за».

Еще одну поправку внес Энди Биггс, она предусматривала исключение $300 млн из средств Пентагона на обучение украинских солдат и закупку оружия для Киева. «За» проголосовали 104 человека, против — 330, сообщает «Интерфакс».



В сентябре США объявили о поставках на Украину 120-мм боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams. Киевский режим получит от Вашингтона очередную военную помощь на $175 млн. Пакет помощи также включает средства навигации и связи, боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы.

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Илина Хакимова